Ipem vai vistoriar 1.909 táxis que circulam em Niterói

O órgão tem capacidade para atender 160 carros por dia. A verificação acontecerá na Avenida Raul de Oliveira Rodrigues, Praça do Cafubá, em Piratininga, das 10 às 17 horas. O agendamento para a vistoria já pode ser realizado através do site www.ipem.rj.gov.br ou pelo telefone 0800 282 3040. Após o agendamento, o motorista deve pagar a taxa da Guia de Recolhimento da União, GRU, no valor de R$ 37,50 que também é retirada no site do órgão.

Para efetuar a vistoria é necessário que o taxista tenha os seguintes documentos: certificado do taxímetro do ano anterior, cartão de identidade da Secretaria Municipal de Transportes (caso seja motorista auxiliar, apresentar o cartão ou declaração de motorista auxiliar registrada em cartório) e boleto da GRU paga. Para os táxis com GNV (Gás Natural Veicular), os motoristas devem levar a cópia do DUT (Documento Único de Transferência), de certificado do kit gás, que possui a foto do veículo. Para os taxistas que mudaram de endereço, será necessário levar um comprovante de residência atualizado.

Na vistoria, o táxi recebe o selo de vistoriado do ano no vidro dianteiro e o lacre no taxímetro, que garantem ao usuário de táxi que o veículo está em conformidade com as normas exigidas pelos órgãos fiscalizadores (Ipem-RJ, Detran e SMTU).

A data da verificação de acordo com o final de placa será feita da seguinte forma:

Entre os dias 13 e 18 de setembro serão vistoriados os carros com placas final 0,1 e 2; entre os dias 19 e 24 de setembro serão vistoriados os veículos com final 3,4 e 5. Já entre os dias 25 e 28 de setembro poderão ser inspecionados os carros com placas final 6,7,8 e 9.