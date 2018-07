Iphan corrigirá falhas no gradil dos Arcos da Lapa As falhas no gradil de proteção dos Arcos da Lapa, no Centro do Rio, por onde caiu, na sexta-feira, o turista francês Charles Damien Pierson, de 24 anos, serão corrigidas a partir desta semana. De acordo com o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), a recuperação das telas faz parte da segunda etapa das obras de reforma dos Arcos.