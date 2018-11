Iphan estuda técnica para limpar pichação no Cristo O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) no Rio de Janeiro faz testes para definir a técnica que será usada para a remoção da tinta na estátua do Cristo Redentor, recentemente pichado por vândalos. A limpeza será feita durante o fim de semana para evitar a consolidação da fixação da tinta aplicada pelos pichadores nos braços, rosto e peito do monumento.