iPhone 5 chega à China após queda de fatia de mercado da Apple O lançamento na China do iPhone 5 na sexta-feira deve render à Apple um refúgio após um recente deslize no que provavelmente já é o maior mercado de smartphones do mundo, mas suas esperanças no longo prazo dependem de nova tecnologia que está sendo testada pela maior operadora de serviços de telecomunicações da China.