iPhone 5 ganha aprovação de consumidores da Consumer Reports

A organização, que em 2010 não recomendou o iPhone por causa da ruim recepção quando o equipamento era segurado de uma determinada forma, disse que os testes de laboratório confirmaram que o novo iPhone 5 está entre os melhores smartphones. Mas o seu serviço de mapeamento claramente deixa a desejar.

O mais novo iPhone da Apple, que tem uma tela mais larga e capacidade 4G, recebeu severas críticas por evidentes erros em um novo sistema de mapeamento. O presidente-executivo Tim Cook pediu desculpas na semana passada e direcionou usuários para serviços rivais operados pelo Google Inc e outros.

"Apesar do criticismo generalizado que recebeu, o novo aplicativo de mapas da Apple...é competente o bastante, mesmo ficando aquém do que está disponível de graça em outros telefones", escreveu o crítico Mike Gikas no website do grupo nesta sexta-feira.

"Conforme a Apple se desculpou recentemente e prometeu consertar essa e outras falhas, esperamos que o aplicativo de mapas melhore", disse.

(Reportagem de Edwin Chan)