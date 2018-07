Iphone 6 atinge recorde de 4 milhões de pedidos na pré-venda

A Apple afirmou que muitos de seus clientes terão de esperar até o próximo mês para adquirir a nova versão do iPhone, depois de a companhia registrar um recorde de 4 milhões de encomendas no primeiro dia de lançamento, o dobro em relação ao iPhone 5, lançado há dois anos.

A empresa disse que a demanda superou a oferta do novo iPhone 6 e iPhone 6 Plus, que possuem telas maiores e maior duração da bateria. As entregas da encomenda começarão na sexta-feira e irão até outubro.

A Apple disse ainda que os novos modelos do aparelho estarão disponíveis nas lojas nos Estados Unidos, Canadá, Austrália e outros países na sexta-feira.

Os celulares também virão equipados com o novo serviço de pagamentos da Apple, "Apple Pay", que será lançado nos EUA no próximo mês e permite que usuários paguem por produtos com o telefone.

