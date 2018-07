IPI baixo para autos busca aquecer vendas e segurar preços--Mantega A prorrogação da alíquota menor do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) para o setor automotivo, até o fim do ano, tem o objetivo de manter as vendas aquecidas no setor sem aumento de preços, afirmou o ministro da Fazenda, Guido Mantega.