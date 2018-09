Ipiranga, em SP, entra em alerta e rio transborda A subprefeitura do Ipiranga, em São Paulo, entrou em estado de alerta, em consequência do transbordamento do Córrego Ipiranga, entre a Avenida Fagundes Filho e Avenida Bosque da Saúde. Permanecem em estado de atenção, por causa das chuvas, as zonas sul, sudeste e leste, e as marginais do Pinheiros e Tietê.