IPO da Euronext é precificado a 20 euros, quase no piso da faixa indicativa As ações da operadora europeia de bolsas Euronext serão vendidas a 20 euros cada -perto do piso da faixa indicativa, de 19 a 25 euros por ação - quando fizer sua estreia na sexta-feira, disse a controladora Intercontinental Exchange.