IPT alerta para novos desabamentos em pedreira

O Instituto alertou as equipes que atuam no local para o risco elevado de ocorrerem novos desabamentos de rochas. Às equipes de socorro, o IPT deu orientações para que pudessem se deslocar em espaços seguros com os cães farejadores.

Há mais de 60 horas dois trabalhadores estão soterrados no local. Um deles é Jucelino Mendonça de Souza, de 45 anos, há 15 anos na pedreira. O outro é o motorista Walter Santana, que trabalhava no local há apenas um mês.

Dois motoristas se salvaram, depois de escalarem a encosta. O caminhão operado por Clayton dos Santos continuava pendurado até o final da tarde desta quinta-feira.