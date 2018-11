IPT analisará relatório de consórcio do acidente no Metrô O Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT) informou hoje, em nota, que técnicos do órgão analisarão o relatório do Consórcio Via Amarela sobre as causas do acidente no canteiro de obras da futura estação Pinheiros do Metrô, da Linha 4 - Amarela, em janeiro de 2007. O desabamento deixou sete mortos. O IPT, que entregou seu laudo a respeito do caso no mês passado, deve se manifestar sobre o assunto na semana que vem.Divulgado hoje, o documento do consórcio contesta onze afirmações consideradas "inconsistentes" do laudo do IPT, encaminhado no mês passado ao Ministério Público (MP), que acompanha o caso. Os especialistas contratados pela Via Amarela atribuem o desabamento a fatores geológicos "peculiares e inusitados", "somados à imprevisibilidade".