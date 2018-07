IPT faz buscas por máquinas soterradas em Santos-SP

O objetivo do procedimento é localizar equipamentos que foram soterrados, uma vez que os dois operários desaparecidos provavelmente se encontram dentro deles. A "magnetometria" permite reduzir a área de buscas e agilizar a ação de resgate.

Com o início dos trabalhos, a equipe do Corpo de Bombeiros, orientada pelos técnicos do IPT, conseguiu captar os sinais com o aparelho nas áreas mais críticas da pedreira. A interpretação dos sinais apontou regiões onde as máquinas provavelmente estão enterradas. O IPT afirmou que sua equipe permanecerá no local, para refinar a interpretação dos dados.