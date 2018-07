IPTU aumenta até 375% em Cotia (SP)

Mas, para alguns, chegou a 375%. Outras variações de "apenas" 50% ou 100% pegaram de surpresa diferentes bairros, dos condomínios da Granja Viana à periferia.

A prefeitura alega que "a Planta Genérica de Valores de Cotia não era revisada desde 1998, fato que resultou em grande defasagem". E nega que moradores foram pegos de surpresa. "Munícipes começaram a receber comunicado sobre o recadastramento dos imóveis por ocasião do lançamento do IPTU de 2011, reiterado no lançamento de 2012." As informações são do jornal O Estado de S. Paulo