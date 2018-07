IPTU de SP começa a chegar dia 16 com 5,4% de alta

Quem pagar o IPTU à vista até a data de vencimento da primeira parcela terá desconto de 6%. De acordo com a Secretaria de Finanças, historicamente apenas 25% dos paulistanos pagam a parcela única. O pagamento poderá também ser parcelado em até dez prestações, com vencimento sempre no mesmo dia de cada mês.

O primeiro lote das notificações será enviado no dia 16 e o último, em 8 de fevereiro. A partir do dia 15 de janeiro, no entanto, já será possível emitir a segunda via no site da Prefeitura (www.prefeitura.sp.gov.br).

No caso dos contribuintes que não se recadastraram e puderam escolher as datas de vencimento, elas foram fixadas no dia 9 de cada mês.

Os vencimentos começam no dia 1 de fevereiro e vão até o dia 28. Após essas datas, a multa de cada parcela será de 0,33% ao dia, limitada a 20%. Ter dívidas de impostos de outros anos não impossibilita que o deste ano seja quitado.

Estão isentos empresas e comércios cujo valor venal não ultrapasse R$ 73.850 e residências que custem até R$ 97.587.Os contribuintes isentos receberão a notificação de lançamento a partir do dia 11 de janeiro. Quem tiver dúvidas sobre o IPTU poderá ir à subprefeitura da sua região, à Praça de Atendimento da Secretaria de Finanças (Vale do Anhangabaú, 206), entre 8h e 18h, ou entrar no site da Prefeitura. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo