IPTU progressivo é aprovado pela Câmara de São Paulo O projeto do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) progressivo foi aprovado hoje em segunda votação na Câmara Municipal de São Paulo, com 45 votos a favor e nenhum contra. A medida ainda precisa da sanção do prefeito Gilberto Kassab (DEM) para entrar em vigor.