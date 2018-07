Veja também:

Em julho de 2009 comprei um apartamento na planta. Pago a entrada, de R$ 30 mil, até dezembro de 2010, mês em que o apartamento fica pronto. Em setembro de 2010 vou vender o minha casa (no valor de R$ 180 mil) para acabar de pagar o valor restante (R$170 mil) da nova residência. Vou ter que pagar imposto sobre o imóvel que vou vender? Se sobrar R$ 10 mil, que não devo usar no apartamento novo, vou ter que pagar 15% sobre ele? Como declarar isso?

Resposta: A condição para você não pagar imposto sobre ganho de capital na venda de imóvel é utilizar o produto da venda na compra de outro de imóvel em prazo não superior a 180 dias. Você informa que já comprou o apartamento antes de vender o imóvel de valor aproximado de R$ 180 mil, mas que só vai pagar por ele em dezembro de 2010, quando possivelmente já terá vendido o outro imóvel. Para fins de isenção sobre ganho de capital é importante primeiro acontecer a venda do imóvel para o produto dessa venda ser utilizado na compra do outro apartamento. Então, parece estarmos diante de uma situação especial, pois embora você diga que já comprou outro imóvel antes de vender o de valor aproximado de R$ 180 mil, só vai pagar a entrada em dezembro de 2010, quando possivelmente já terá vendido o imóvel. Se a documentação de compra do novo apartamento demonstrar que o negócio se deu em período posterior ao da venda do outro imóvel, o desembolso na compra será de R$ 200 mil, o que significa que você terá aplicado integralmente o produto da venda do imóvel na compra de outro (isso tudo assumindo que a venda vai se dar por R$ 180 mil), não havendo, então, imposto sobre ganho de capital. Em termos de declaração do IR 2010, nenhum lançamento será exigido, na medida em que você ainda não vendeu o imóvel e ainda não desembolsou para a compra do novo apartamento.

Em 2009, recebi R$ 36 mil de indenização de uma empreiteira por conta da morte de meu sogro. Como devo declarar esse recebimento na declaração? Marcos Morais Silva.

Resposta: Você recebeu rendimentos de caráter indenizatório, o que significa rendimentos sobre os quais não pode haver incidência de imposto. Informe os R$ 36 mil no campo "rendimentos isentos e não tributáveis", item "outros", local em que sugiro mencionar o número do processo judicial que gerou o pagamento da indenização.

Recebo aluguéis e fui parar na malha fina nos últimos dois anos, por divergências de informações. Declarei como rendimentos recebidos o valor líquido conforme demonstrativo da imobiliária, em que desconta-se a comissão paga para administração. Meu locatário porém informou à Receita o valor total dos pagamentos efetuados. O que eu devo fazer? José Eduardo Machado

Resposta: O lançamento realizado por você está correto. A comissão paga à administradora é dedutível e ao informar o aluguel, você tem mesmo que informar o valor líquido, já descontado esse pagamento. Sugiro agendar visita na Receita Federal com as informações dos pagamentos realizados a administradora, o que possivelmente fará com que sua declaração saia da malha fina.

Como declarar a compra de um imóvel na planta feita por um casal de namorados? Porfirio

Resposta: Em termos jurídicos, trata-se de aquisição de imóvel em condomínio. Cada um deve informar na sua declaração de bens quanto desembolsou para a aquisição do imóvel na planta. Nos anos seguintes, este número deve ser acrescido dos desembolsos realizados entre 1º de janeiro e 31 de dezembro do ano a que se referir a declaração de IR.

