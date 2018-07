Se eu me encaixo na lista dos que não estão sujeitos à obrigatoriedade de entregar a declaração do IR, como fica meu CPF? A falta da declaração não vai provocar por parte da Receita seu cancelamento? Manuel Marques

Tenha mais informações sobre o Imposto de Renda no portal

Resposta: A pergunta é interessante. Em tese, por não estar enquadrado nas condições de obrigatoriedade, não haveria motivo para o CPF ficar em situação de irregularidade, muito menos cancelamento pela não entrega da declaração. Na prática, como não mais existe a Declaração de Isentos, ao pedir a situação de regularidade fiscal, pode aparecer anotação quanto a falta de entrega da declaração. Se essa situação acontecer, você terá que agendar visita a Receita Federal para retirar a pendência de falta de entrega de declaração por não estar obrigado a apresentá-la.

Eu me divorciei em 2009 e passei a receber pensão para meu filho menor de idade. Ele também recebe pensão de avó falecida servidora estadual. Devo fazer a declaração dele separadamente? Zeina Abdel Latif

Resposta: Sugiro que o filho apresente declaração em separado e que nela conste tanto a pensão da avó quanto a pensão alimentícia do pai. A pensão da avó deve constar no campo "rendimentos tributáveis recebidos de pessoas jurídicas pelo titular". A pensão alimentícia do pai deve constar no campo rendimentos tributáveis recebidos de pessoas físicas pelo titular. Esses lançamentos pressupõem que o filho possua CPF próprio, mesmo sendo menor de idade. Se não possuir e você não conseguir obter esse número antes do prazo limite para entrega da declaração de IR (30/4), as informações terão de constar na sua declaração, com a única diferença de que as duas informações de pensão devem aparecer no campo relacionado a rendimentos do dependente. Nesta segunda situação, o filho pode ser relacionado como seu dependente, caso pretenda apresentar a sua declaração na versão completa.

Em setembro de 2009 recebi depósito judicial de indenização do INSS de R$ 24.376,50, meu advogado recebeu R$ 6.354,44. Porém, nem a Caixa nem o advogado me apresentaram comprovantes de retenção e pagamento do IRRF. Como devo declarar esses valores? A Super Receita já ficou com o IRRF? Acredito que existem milhares de contribuintes nessas condições. Laerte

Resposta: Verifique na guia de levantamento fornecido pela Justiça Federal a retenção de 3% sobre o depósito judicial. Informe no campo "Rendimentos Tributáveis recebidos de Pessoas Jurídicas" o valor do depósito judicial bruto, descontado o pagamento a título de honorários. Na coluna "imposto de renda retido na fonte", informe os 3% retidos à época do levantamento do depósito judicial. Como exemplo, valor do depósito R$ 100. Honorário, R$ 20, IRF no levantamento, 3%. O valor a ser informado como rendimento tributável é R$ 80 e o IR fonte, R$ 3.

*As dúvidas podem ser enviadas até 16/4 para: imposto.renda@grupoestado.com.br