Ira! abre a Virada Cultural no palco Júlio Prestes

Em vez do baterista André Jung e do baixista Ricardo Gaspa, ambos da formação original, a banda se apresentou com o tecladista Johnny Boy, com o baterista Evaristo Pádua e com o baixista Daniel Rocha, de 26 anos, filho de Scandurra. Houve participação também do trompetista Guizado.

Ao contrário de 2013, quando a Virada Cultural custou R$ 11,5 milhões, este ano foram investidos R$ 13 milhões. Apesar do gasto maior, alguns palcos, como o do projeto Piano na Praça, foram retirados a pedido da Polícia Militar, que alegou motivos de segurança.

A imprecisão de informações do mapa oficial da Virada foi um problema para quem quis se programar. Enquanto o mapa distribuído pela Prefeitura dizia o multiartista pernambucano Antonio Nobrega faria um show às 19h de ontem no Auditório Ibirapuera, com participação da Orquestra dos Músicos de Rua de São Paulo, o site da Virada dizia que o mesmo show seria em dois turnos, às 19h e às 24h. Já o serviço de informações do Auditório Ibirapuera informava que o show seria apenas às 24h. As informações sobre a Viradinha também criaram confusão, por não deixarem claro que as 9h de seu início era de domingo, não de sábado.