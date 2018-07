Irã anunciará progresso no programa nuclear, diz Ahmadinejad

Ele discursou durante o 33o aniversário da revolução islâmica que derrubou o Xá apoiado pelos Estados Unidos. Dezenas de milhares de iranianos foram a comícios organizados pelo governo para lembrar a ocasião.

"Nos próximos dias, o mundo vai testemunhar o anúncio do Irã sobre feitos nucleares muito importantes e grandiosos", afirmou Ahmadinejad a uma multidão na Praça Azadi (Liberdade), em Teerã, em um discurso transmitido ao vivo pela televisão estatal.

Manifestantes carregando bandeiras do Irã e fotos do supremo-líder do país, o aiatolá Ali Khamenei, gritavam "Morte a Israel" e "Morte à América." Ismail Haniya, que chefia a administração do Hamas na Faixa de Gaza, participou da cerimônia.

Ahmadinejad não deu detalhes sobre o progresso do programa nuclear, que Teerã diz ter apenas fins pacíficos.

(Reportagem de Parisa Hafezi e Mitra Amiri)