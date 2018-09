Irã apresenta queixa à ONU por 'ameaça' de Hillary

O governo iraniano apresentou queixa à Organização das Nações Unidas (ONU) sobre declarações feitas na semana passada pela senadora americana Hillary Clinton sobre as circunstâncias em que os Estados Unidos poderiam atacar o Irã. Em uma entrevista à rede de televisão ABC em 22 de abril, a pré-candidata democrata à Casa Branca ameaçou "eliminar" o Irã, caso o país lançasse um ataque contra Israel. "Quero que os iranianos saibam que, se eu for presidente, vamos atacar o Irã", afirmou Hillary, quando indagada sobre como reagiria a um ataque de Teerã contra os israelenses. "Seríamos capazes de completamente aniquilá-los, nos próximos dez anos, caso eles sejam tolos o suficiente em lançar um ataque contra Israel." O governo de Teerã afirmou que as declarações de Hillary são "provocativas e irresponsáveis". Carta Em uma carta ao secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, o vice-embaixador do Irã na organização, Mehdi Danesh-Yazdi, disse que a senadora havia "ameaçado usar de força contra a República Islâmica do Irã" de maneira injustificável e sob pretextos falsos e equivocados. O Irã enfrenta sanções da ONU por se recusar a suspender seu programa de enriquecimento de urânio. Os Estados Unidos e outros países acusam os iranianos de desenvolver seu programa nuclear com o objetivo de criar armas do tipo. O governo iraniano, porém, afirma que só busca a tecnologia para fins pacíficos. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.