Irã apresenta resposta a proposta nuclear

O Irã apresentou nesta sexta-feira uma resposta à oferta de incentivos oferecida pela comunidade internacional para que o país suspenda o enriquecimento de urânio, segundo a agência de notícias iraniana Irna.Os detalhes não foram divulgados, mas a imprensa estatal iraniana descreveu a resposta como "construtiva" e "criativa".A resposta foi entregue pelo embaixador do Irã na Bélgica ao representante da União Européia para política externa, Javier Solana. O documento seria assinado pelo ministro do Exterior iraniano, Manouchr Mottaki.A TV estatal também disse que o principal negociador iraniano, Saeed Jalili, conversou nesta sexta-feira, por telefone, com o representante europeu. Ainda segundo a imprensa iraniana, os dois lados concordaram em continuar as negociações na segunda metade de julho. O gabinete de Javier Solana confirmou que a resposta iraniana foi recebida.PacoteO pacote de incentivos foi apresentado no mês passado por Solana em nome de China, União Européia (UE), Rússia e Estados Unidos e inclui incentivos econômicos ao Irã em troca de garantias de que o país não irá fabricar armas nucleares. A comunidade internacional passaria a reconhecer o direito do Irã de desenvolver energia nuclear para fins pacíficos e o tratamento do Irã "da mesma maneira" que outros Estados signatários do Tratado de Não-Proliferação Nuclear.O Irã passaria a receber ajuda para desenvolver suas usinas nucleares de geração de energia e combustível para seu funcionamento. Solana também ofereceu ao Irã o congelamento de novas sanções da ONU contra o país por um período de seis semanas em troca do congelamento, pelo mesmo período, de novos desenvolvimentos no programa nuclear do país.O Irã tem rejeitado repetidamente as exigências para que deixe de enriquecer urânio, que pode ser usado como combustível para usinas nucleares ou como material para produção de armas nucleares, dependendo do grau de enriquecimento.O Conselho de Segurança da ONU aprovou uma terceira rodada de sanções contra o Irã em março deste ano. Separadamente, a UE também impôs novas sanções contra o país em junho.BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.