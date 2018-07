Irã convida ONU para visitar instalação ligada a programa nuclear em dezembro

O diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), Yukiya Amano, disse ainda que a agência está avaliando como "colocar em prática" o acordo feito entre o Irã e as seis potências ocidentais, para restringir a atividade atômica do país, no que se refere ao papel da agência da ONU na verificação do acordo.

"Isso vai incluir as implicações para verba e pessoal", disse Amano ao conselho de 35 nações da AIEA.

"Esta análise vai levar algum tempo", acrescentou.

A visita da AIEA no mês que vem à instalação de produção de água pesada perto da cidade de Arak faz parte de um acordo firmado separadamente no início do mês entre a agência da ONU, com sede em Viena, e autoridades iranianas. A unidade de Arak produz água pesada destinada ao uso de um reator que está em construção.

O Irã e seis potências mundiais fecharam no domingo um acordo para contenção do programa nuclear iraniano em troca de um alívio inicial nas sanções impostas ao país, dando início a uma estratégia de reaproximação que, segundo disseram, vai reduzir o risco de uma guerra mais ampla no Oriente Médio.

O acordo, que suspende a atividade nuclear mais sensível do Irã, o enriquecimento de urânio em nível elevado, foi formatado como um pacote de medidas de construção da confiança entre os dois lados com a finalidade de reduzir décadas de tensão e, por fim, criar um Oriente Médio mais estável e seguro.

(Reportagem de Fredrik Dahl)