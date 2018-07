Irã deixa impacto das sanções para trás, diz ministro do petróleo As sanções do Ocidente aos setores de navegação e energia do Irã causaram graves problemas para a indústria do petróleo do país no inicio desse ano, mas o Irã praticamente já superou esses desafios, teria dito o ministro do petróleo, Rostam Qasemi, neste domingo.