Irã 'desafia as regras da comunidade internacional', diz Bush

O presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, e seu homólogo francês, Nicolas Sarkozy, mostraram sua decepção com a recusa do Irã ao pacote de propostas para que o país interrompa seu programa nuclear. Em uma coletiva de imprensa em Paris, Bush disse que os líderes do Irã rejeitaram uma "oferta generosa" feita por seis países, incluindo Rússia, China e Estados Unidos. Veja também: Após 'não' irlandês, Sarkozy quer apoio de países da UE "Eu estou decepcionado que os líderes (do Irã) rejeitaram esta oferta generosa. É uma indicação para o povo iraniano de que a sua liderança está disposta a isolá-los ainda mais", disse Bush. "Nós queremos que a economia deles seja forte para que as pessoas possam crescer com paz e esperança. Mas esse Ahmadinejad obviamente toma uma posição diferente disso", disse Bush, em referência ao presidente do Irã. "O governo iraniano desafia as regras da comunidade internacional". Em suas etapas anteriores em seu último giro pela Europa, Bush ressaltou que prefere a opção diplomática para o impasse nuclear iraniano, mas advertiu que "todas" as opções estão sobre a mesa, em um alerta sobre uma possível intervenção militar. As declarações de Bush e Sarkozy foram feitas depois que o governo iraniano afirmou neste sábado que não tem a intenção de suspender seu enriquecimento de urânio, após chegar a Teerã o alto representante para Política Externa e Segurança Comum da União Européia (UE), Javier Solana. Entre as propostas estavam incentivos econômicos para o programa nuclear civil do país. Em contrapartida, o Irã deveria abandonar o enriquecimento de urânio. Os Estados Unidos e alguns de seus aliados acreditam que o Irã pretendem construir uma bomba com seu programa nuclear. Na coletiva de imprensa ao lado de Bush, o presidente da França, Nicolas Sarkozy, defendeu sua decisão de estabelecer contatos de primeiro escalão com o governo da Síria. Sarkozy chegou a convidar o presidente da Síria, Bashar al-Assad, a participar da festa do dia nacional da França no próximo mês em Paris. Já Bush disse que a Síria deveria "parar de brincar com os iranianos, parar de abrigar terroristas e servir como uma força construtiva no Oriente Médio". Sobre Iraque, Bush disse acreditar que os Estados Unidos e o governo iraquiano chegariam a um acordo sobre a presença das tropas militares americanas no país. Na sexta-feira, o primeiro-ministro iraquiano, Nouri al-Maliki, havia dito que as negociações entre Estados Unidos e Iraque haviam atingido um impasse. Além disso, Bush elogiou a primeira-dama francesa, Carla Bruni, e disse que, após ter jantado com ambos sexta à noite no Palácio do Eliseu, é possível "entender porque você (Sarkozy) se casou com ela".