Irã deve ser impedido de desenvolver arma nuclear, diz Obama Um esforço internacional deve ser feito para impedir o Irã de desenvolver uma arma nuclear, disse o presidente eleito dos Estados Unidos, Barack Obama, nesta sexta-feira. "O Irã desenvolver arma nuclear, acredito que é inaceitável", disse ele numa entrevista coletiva em Chicago. "O apoio do Irã a organizações terroristas, acho que é algo que tem que acabar", completou. Obama afirmou que vai reler uma carta do presidente iraniano, Mahmoud Ahmadinejad, o parabenizando pela eleição, e que vai "responder apropriadamente". Mas ele disse que a aproximação dos EUA com o Irã não pode ser feita de maneira instantânea. "Acredito que temos que pensar", declarou.