Irã diz que atacará inimigos se estiver em perigo

"Nossa estratégia agora é que, se sentirmos que nossos inimigos querem colocar em perigo os interesses nacionais do Irã (...), vamos agir sem esperar suas ações", disse Mohammad Hejazi.

O Irã enfrenta crescente pressão internacional por seu programa nuclear, que Israel e governos ocidentais suspeitam estar voltado para o desenvolvimento de armas - algo que Teerã nega.

Novas sanções ocidentais nos últimos meses tentam bloquear as exportações iranianas de petróleo, vitais para a economia do país. A República Islâmica ameaça reagir fechando o estreito de Ormuz, única saída do golfo Pérsico, rota crucial para o comércio petrolífero mundial.

Os Estados Unidos e Israel não descartam uma ação militar para destruir o programa nuclear iraniano. Na semana passada, uma fonte graduada de inteligência dos EUA disse que as agências norte-americanas de espionagem acreditam que o Irã reagirá se for atacado, mas dificilmente iniciará um conflito.