Irã diz que Turquia enfrentará problemas se não mudar de direção Um dos principais assessores do líder supremo do Irã, disse no sábado que a Turquia precisa repensar radicalmente a sua política sobre a Síria, o escudo antimísseis da OTAN e sua tentativa de promover o secularismo muçulmano no mundo árabe, ou enfrentar problemas com seu próprio povo e seus vizinhos.