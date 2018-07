Irã eleva gastos militares apesar de menor preço de petróleo e sanções O presidente iraniano, Hassan Rouhani, vai elevar gastos militares em mais de um terço no próximo ano fiscal, apesar de apresentar um orçamento "cauteloso, apertado" ao parlamento no domingo diante da queda dos preços do petróleo e sanções punitivas decorrentes do polêmico programa nuclear do país.