Irã elogia 'plano de paz' de Assad para a Síria

O discurso televisionado de Assad, no domingo, foi considerado um novo plano de paz, mas o presidente não ofereceu concessões e minimizou a possibilidade de negociação com os grupos de oposição sírios, que descreveram a atitude do presidente como uma nova declaração de guerra.

O Irã tem declarado apoio firme a Assad desde o início da revolta para derrubá-lo do poder, há quase dois anos, e o considera parte importante da oposição a Israel. O Irã descreve vários grupos de oposição da Síria como terroristas apoiados pelo Ocidente e por países árabes.

"Esse plano rejeita a violência, o terrorismo e qualquer intervenção estrangeira no país, e destaca um futuro para o país... através de um processo político amplo", disse o chanceler iraniano, Ali Akbar Salehi, em comunicado publicado pela agência estatal de notícias Irna.

Salehi pediu que as potências mundiais e regionais apoiem as tentativas de acabar com a crise através de uma "solução síria".

A República Islâmica tem buscado apoio internacional a seu plano de seis pontos para encerrar o conflito, que segundo a ONU já deixou mais de 60 mil mortos. O plano iraniano pede o fim imediato da violência e uma negociação entre todas as partes para a formação de um governo de transição, mas não impõe a renúncia de Assad.

O Ocidente e a oposição síria alegam que o governo iraniano está fornecendo apoio militar e financeiro a Assad.

