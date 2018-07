Irã endurece na repressão a estilo de vida ocidental

O governo iraniano intensificou ações contra o uso de roupas e cortes de cabelo ocidentais, considerados ilegais pelas autoridades, para tentar impor regras de vestimenta islâmicas. Policiais estão realizando operações nas principais ruas e parques de Teerã e prendendo mulheres que usam véus que não cobrem todo o cabelo, ou aquelas que usam casacos justos que mostram o contorno do corpo. Homens com cortes de cabelo elaborados também são alvos dos policiais. Além disso, os presos são obrigados a identificar as lojas onde compraram as roupas ou os barbeiros em que tiveram seus cabelos cortados. Segundo o correspondente da BBC em Teerã, Jon Leyne, um barbeiro já foi fechado por fazer cortes "inapropriados". De acordo com ele, certamente algumas lojas de roupas também serão punidas pelo governo. Islamismo Desde a revolução islâmica, em 1979, o código do país exige que as mulheres cubram os cabelos com véus e usem roupas que escondam os contornos do corpo. Porém, nos últimos anos, muitas iranianas passaram a usar véus com cada vez mais cabelos à mostra e a se vestir com roupas mais coloridas, casacos justos e calças que deixam os tornozelos à mostra. Segundo o presidente do Irã, Ahmoud Ahmadinejad, a vestimenta é considerada "anti-islâmica". O chefe da polícia em Teerã afirmou que é dever dos policiais prevenir esse comportamento para aumentar a segurança e garantir a ordem social. Leyne afirma que, apesar da tentativa do governo de reforçar os padrões islâmicos, a repreensão parece não surtir efeito, principalmente no norte de Teerã, onde as mulheres mais jovens continuam a deixar os cabelos cada vez mais à mostra. No ano passado, lojistas foram obrigados a cortar os seios das manequins expostas nas vitrines por serem muito "reveladores". Também em 2007, vários outros estabelecimentos foram fechados por vender roupas consideradas muito "ocidentais". BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.