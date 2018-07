O Irã vai enviar neste sábado o seu primeiro navio com ajuda para a Faixa de Gaza, apesar do bloqueio naval israelense ao território controlado pelo Hamas, segundo anunciou a TV estatal. Horas antes, o Egito havia anunciado a abertura da passagem de Rafah para permitir a entrada de ajuda humanitária e a retirada de feridos das áreas atingidas pelo bombardeio israelense lançado neste sábado, 27, contra o território palestino. Veja também: Conheça a história do conflito entre Israel e palestinos Olmert diz que operação em Gaza pode levar 'mais tempo' Europa pede fim dos ataques; EUA culpam Hamas Abbas pede ajuda; Liga Árabe convoca reunião de urgência Reação palestina mata israelense; Hamas promete resistência Irã enviará navio com ajuda para Gaza, diz TV estatal Veja imagens de Gaza após os ataques Os israelenses patrulham a costa de Gaza e acusam o Irã, que não reconhece o direito de Israel existir, de fornecer armas ao Hamas. Teerã nega a acusação. O bloqueio israelense se intensificou nas últimas semanas, em meio à violência na fronteira entre Israel e o território palestino. "Apesar do bloqueio, o navio iraniano com ajuda vai sair neste sábado e chegar em 12 dias", divulgou a TV. Segundo o relato, 12 médicos iranianos e pessoal de auxílio estarão a bordo. "O cargueiro contém 2.000 toneladas de comida, medicamentos e mantimentos." Neste mês, Israel fez voltar um navio líbio com ajuda para a Faixa de Gaza. Egito As fontes de segurança do Egito acrescentaram que foram enviadas pelo menos 30 ambulâncias a Rafah para transferir os feridos a hospitais egípcios. A passagem fronteiriça de Rafah, a única saída ao exterior da Faixa de Gaza, foi fechada em junho de 2007, quando o grupo islâmico Hamas tomou o controle do território palestino, após expulsar as forças leais ao presidente da Autoridade Nacional Palestina (ANP), Mahmoud Abbas. Há pouco mais de um ano, membros do Hamas derrubaram parte da fronteira, o que permitiu a passagem de dezenas de milhares de palestinos ao Egito em busca de mantimentos e bens de primeira necessidade, que estão em falta devido ao bloqueio israelense sobre a Faixa de Gaza. Finalmente, 11 dias depois, Hamas e Egito entraram em acordo para fechar a fronteira, o que significou devolver Gaza ao isolamento imposto por Israel. Desde então, a passagem foi aberta de forma esporádica, só para permitir a saída de doentes e a entrada de ajuda humanitária.