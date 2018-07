Irã escondeu usina, revelam potências

Barack Obama, Nicolas Sarkozy e Gordon Brown, líderes dos Estados Unidos, França e Grã-Bretanha, acusaram ontem o Irã de estar construindo uma usina nuclear escondida dentro de uma montanha, em flagrante desrespeito às regras de não-proliferação. Algumas horas depois do duro comunicado dos chefes de Estado reunidos em Pittsburgh, o Irã confirmou publicamente a existência da usina de enriquecimento de urânio e defendeu sua construção.

Obama disse que prefere a via diplomática para persuadir o Irã a renunciar ao enriquecimento de urânio, mas advertiu Teerã a não adotar um caminho que possa levar à confrontação. Ele também disse que os EUA podem considerar sanções mais duras.

O Irã é "um enganador em série", disse Gordon Brown, que falou ao lado de Obama e Sarkozy, antes do início dos trabalhos do dia da reunião de cúpula do G-20. Sarkozy ameaçou impor sanções contra o Irã se o país não cumprir até dezembro as determinações da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA).

O anúncio ofuscou a cúpula do G-20, cujo objetivo era discutir a economia mundial.

"O Irã está quebrando as regras que todos os países precisam seguir e ameaçando a estabilidade e segurança da região e do mundo", disse Obama. Segundo ele, essa usina "representa um desafio à fundação do regime de não-proliferação".

Desde que assumiu, em janeiro, Obama vem adotando uma nova estratégia de diálogo com o Irã, afastando-se da abordagem de isolamento do governo George W. Bush.

Na quinta-feira, estão marcadas negociações do Irã com os cinco membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU mais a Alemanha, em Genebra. Com a revelação da usina secreta, os líderes esperam pôr o Irã na defensiva. Mas os iranianos já se mostraram pouco vulneráveis a esse tipo de pressão.

O Irã admitiu a existência da usina pela primeira vez na segunda-feira, em uma carta enviada à AIEA. O país insistiu que a usina de enriquecimento de urânio está dentro das regras da agência da ONU (mais informações na página 13).

A usina vem sendo construída há vários anos dentro de uma montanha, perto da cidade sagrada de Qom.

"Não é a primeira vez que o Irã esconde informações sobre seu programa nuclear. O país tem direito à energia nuclear pacífica, mas o tamanho e a configuração dessa usina não são consistentes com um programa pacífico", disse Obama. "O Irã precisa agir imediatamente para restabelecer a confiança da comunidade internacional, com o cumprimento de suas obrigações internacionais."