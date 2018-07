Irã está 'disposto a negociar' programa nuclear, diz presidente

O presidente do Irã, Mahmoud Ahmadinejad, disse neste domingo que está disposto a negociar o programa nuclear iraniano. As declarações, transmitidas pela TV, foram feitas um dia depois de Ahmadinejad ter dito que seu país não iria recuar "nem um milímetro" em seu programa nuclear. "Nós estamos comprometidos com as negociações e queremos que sejam baseadas na lei, para que tenham resultados práticos", disse o presidente iraniano neste domingo. "Esperamos que as outras partes também estejam comprometidas." Ahmadinejad fez as declarações em uma coletiva de imprensa conjunta com o presidente da Síria, Bashar al-Assad, que está em visita de dois dias à capital iraniana, Teerã. Segundo o correspondente da BBC em Teerã, Jon Leyne, não ficou claro em que essas negociações consistiriam, já que Ahmadinejad também afirma que o Irã não pretende recuar em seu programa nuclear. Por isso, afirma o correspondente, essas declarações parecem indicar um novo congelamento nas negociações sobre o programa de enriquecimento de urânio do Irã. Prazo Durante a entrevista, o presidente iraniano não mencionou o fim de um prazo não-oficial para que o país respondesse a uma proposta para interromper seu programa nuclear. O prazo, que vencia neste sábado, foi dado há duas semanas, em uma reunião em Genebra, na Suíça, entre o principal negociador do programa nuclear do Irã, Saeed Jalili, e representantes de países ocidentais, entre eles o subsecretário de Estado americano, William Burns. A proposta havia sido apresentada pelos cinco membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU (Estados Unidos, Grã-Bretanha, França, Rússia e China) e a Alemanha e exigia que o Irã suspendesse seu programa de enriquecimento de urânio. Em troca, não seriam impostas novas sanções ao país. O Conselho de Segurança já impôs três rodadas de sanções contra o Irã por causa de seu programa nuclear. O Irã vem se recusando a interromper seu programa de enriquecimento de urânio, apesar da pressão internacional. Os Estados Unidos e outros países do Ocidente temem que o Irã, sigilosamente, tente desenvolver uma bomba nuclear, e por isso exigem o fim do programa iraniano. No entanto, Ahmadinejad diz que o programa nuclear tem fins pacíficos e é um direito do povo iraniano. Presidente da Síria Na entrevista conjunta, o presidente da Síria negou que estivesse no Irã para tentar mediar a disputa em torno da questão nuclear e reiterou seu apoio ao programa iraniano. "Eu não sou um mediador nem um emissário, e não me foi pedido para entregar qualquer mensagem de qualquer emissário ocidental", disse Assad. No mês passado, em visita à França, Assad havia prometido ao presidente francês, Nicolas Sarkozy, que usaria suas ligações com o Irã para ajudar a resolver a disputa sobre o programa nuclear iraniano. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.