Irã está disposto a sediar negociações sobre Síria-ministro

A declaração pode indicar uma mudança na postura da liderança iraniana. O Irã vem apoiando de forma consistente os esforços do presidente sírio, Bashar al-Assad, de suprimir um levante que já dura 17 meses.

O Irã vem repetidamente acusando o Ocidente e as potências regionais de se intrometer nas questões internas da Síria, e Salehi disse à Reuters na semana passada que "uma boa parte" dos rebeldes sírios era de grupos militantes extremistas.

“"A República Islâmica do Irã está disposta a se sentar com a oposição síria e convidá-la para ir até o Irã", disse Salehi segundo a Agência de Notícias dos Estudantes iranianos. "Estamos dispostos a facilitar e a fornecer as condições para conversas entre a oposição e o governo".

O mediador internacional Kofi Annan disse na semana passada que o Irã e o Iraque apoiavam um plano para uma transição política em Damasco liderada pela Síria.

Annan enfatizou a importância do envolvimento do Irã em encontrar uma solução para a crise síria, embora as potências ocidentais tenham rejeitado firmemente a sugestão.

(Reportagem de Yeganeh Torbati)