Irã exige troca simultânea de urânio

TEERÃ

O Irã voltou a desafiar o Ocidente ao estabelecer formalmente suas condições para um acordo com a agência nuclear da ONU sobre o enriquecimento de urânio no exterior. Segundo carta à Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), Teerã aceita trocar seu urânio levemente enriquecido (a 3,5%) por material enriquecido a 20% vindo do exterior, mas exige que a troca seja simultânea e em território iraniano. O plano da ONU previa que os iranianos só receberiam o material enriquecido no exterior no prazo de um ano.

As condições anunciadas por Teerã são consideradas inaceitáveis pelas potências ocidentais, que buscam impedir o Irã de acumular urânio enriquecido suficiente para produzir uma bomba nuclear - daí a exigência de reter por um ano, no exterior, o urânio enriquecido iraniano.

A carta, com data de quinta-feira, é a primeira resposta formal que o Irã dá sobre a proposta apresentada em outubro para o fornecimento de urânio enriquecido para o reator de pesquisas de Teerã. O plano da ONU propunha que o urânio levemente enriquecido (a 3,5%) iraniano seria enriquecido a 20% na Rússia e transformado em combustível nuclear na França.

Os Estados Unidos advertiram o Irã que "o tempo e a paciência estão acabando" para a negociações. A Casa Branca e seus aliados esperam conseguir nas próximas semanas a imposição de novas sanções contra o Irã .

"A resposta do Irã não traz nada de novo", afirmou o porta-voz do Departamento de Estado dos EUA, P.J. Crowley. "Por isso vamos discutir com nossos aliados os próximos passos, incluindo a perspectiva de adotar sanções."

O impasse nas negociações acirrou-se nas últimas semanas com anúncios de que Teerã poderia enriquecer urânio em níveis mais elevados. Na segunda-feira, o governo iraniano anunciou que pretende construir mais duas usinas de enriquecimento de urânio.