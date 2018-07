Irã falha ao impor rial mais forte e mercado congela

As agências de notícias iranianas informaram que o novo centro de câmbio externo do governo, usado por importadores para alguns bens básicos, estava vendendo dólares a uma taxa de 25.970 riais.

As agências de notícias ligadas ao Estado, assim como o website de câmbio Mesghal, afirmaram que o rial estavam sendo vendido no livre mercado a 28.500, muito mais forte do que os quase 37.500 desta semana.

Mas operadores em Teerã e Dubai, um grande centro de negócios com o Irã, disseram à Reuters que quase não havia negócios no livre mercado, porque as taxas indicadas pela imprensa estatal não foram amplamente aceitas.

A maioria dos iranianos obtêm moeda estrangeira para negócios e viagens internacionais, além de proteger suas economias da inflação, que está por volta de 25 por cento, do livre mercado.

Casas de câmbio em Teerã "dizem para nem ligarmos perguntando o preço da moeda. Eles não estão nos dando as taxas", afirmou um comerciante da capital por telefone. Ele não quis se identificar devido à sensibilidade política do assunto.

Uma mensagem no Mazanex, um website iraniano de câmbio, informava: "Infelizmente, ainda não podemos acessar as taxas para citá-las no mercado doméstico".

O website SarafiJalali.com, uma casa de câmbio com sede em Teerã, informou: "Para cumprir as políticas do Banco Central da República Islâmica do Irã, e ajudar a organizar o mercado de câmbio no Irã, o Sarafi Jalali não anunciará as taxas por enquanto. Se houver permissão do banco central, o anúncio de novas taxas será feito".

Sob pressão das sanções econômicas do Ocidente contra o Irã, o rial atingiu recorde de baixa, a 37.500 contra o preço do dólar na terça-feira, perdendo cerca de um terço de seu valor em dez dias.

A queda da moeda causou protestos contra o governo em Teerã, e a polícia prendeu negociadores que estavam sendo acusados de especular contra a moeda.

(Gustavo Bonato)