Irã: houve mal-entendido no caso de denúncia de abuso A Embaixada do Irã publicou uma nota ontem, 18, à noite, sobre as denúncias de abuso sexual, atribuídas a um diplomata, de 51 anos, do país. Segundo o texto, houve um "mal-entendido" na interpretação dos fatos devido às "diferenças culturais" entre iranianos e brasileiros.