Irã inicia negociação com Brasil sobre impasse nuclear Começou neste domingo em Teerã a negociação vista como a "última chance" do Irã para resolver com o Ocidente o impasse sobre seu programa nuclear, de acordo com a mídia oficial iraniana. O encontro reúne os presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e seu colega iraniano Mahmoud Ahmadinejad.