Irã lançará mísseis de longo alcance em exercício

O exercício será uma demonstração de força da República Islâmica após ter ameaçado fechar as linhas de navegação no crucial Estreito de Hormuz se o Ocidente aplicar sanções a suas exportações de petróleo, aumentando a tensão em sua prolongada disputa com as potências ocidentais.

O Irã possui mísseis de longo alcance incluindo o Shahab-3, que pode atingir Israel e bases norte-americanas no Oriente Médico.

"A Marinha iraniana vai testar vários tipos de seus mísseis, incluindo os mísseis de longo alcance, no Golfo Pérsico no sábado", disse o almirante Mahmoud Mousavi, subcomandante da Marinha, à Fars.

Os Estados Unidos e Israel já disseram que não descartam qualquer ação militar contra o Irã se fracassarem os esforços diplomáticos para resolver a disputa sobre o programa nuclear iraniano, que Teerã afirma ter apenas fins pacíficos mas que o Ocidente suspeita ser para construir um arsenal nuclear.

O Irã afirma que teria forte poder de retaliação se for atacado. No sábado, a República Islâmica iniciou um exercício naval de 10 dias de duração.

"O lançamento de mísseis é a parte final do exercício naval", disse Mousavi. "A fase final do exercício é preparar a Marinha para confrontar o inimigo em situações de guerra."

(Por Parisa Hafezi)