Irã pede autorização para passagem de navios de guerra por Suez

"Nós a enviamos às autoridades competentes", disse à Reuters um porta-voz do Ministério de Relações Exteriores do Egito, acrescentando que a requisição havia sido encaminhada ao Ministério da Defesa e à Autoridade do Canal de Suez.

Ele não disse quando seria tomada uma decisão sobre se a passagem dos navios, do mar Vermelho para o Mediterrâneo, seria autorizada.

Para atravessar a estratégica passagem marítima, os navios de guerra precisam da aprovação dos ministérios da Defesa e das Relações Exteriores do Egito.

O Irã informou que os dois navios -- uma fragata e um navio com suprimentos -- planejavam cruzar o canal.

(Por Edmund Blair)