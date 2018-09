Irã prende colaboradores da BBC

Poucos jornalistas ocidentais recebem permissão para trabalhar no Irã, onde o governo encara com suspeita grande parte da mídia estrangeira. O serviço de notícias televisivas da BBC em farsi só é disponível para quem tem receptores ilegais de satélite e seu sinal costuma sofrer interferência.

O jornal Resalat disse que cinco homens e uma mulher foram presos, identificando-os apenas por suas iniciais. "Eles eram membros de uma rede que fornecia informações, produzia filmes e relatos clandestinos para o programa persa da BBC, que visava retratar um quadro desolador do Irã", disse o Resalat.

A BBC persa transmite notícias ao vivo, documentários e programas de entretenimento na língua farsi para o Irã e o Afeganistão.

Em Londres, a BBC disse em um comunicado que os seis cinegrafistas presos no Irã não eram funcionários da empresa, mas "profissionais independentes, cujos documentários são exibidos em festivais e outros eventos internacionais."

O canal de televisão persa da BBC conseguiu os direitos de transmitir os filmes deles, uma prática comum, mas não havia encomendado os documentários.

"Consideramos isso (as prisões) parte dos esforços do governo iraniano de colocar pressão na BBC por sua cobertura imparcial e equilibrada na televisão em língua persa dos eventos no Irã e na região", disse Liliane Landor, da BBC Global News.