Irã proibirá crianças e cargas grandes em garupas de motos

Motocicletas são baratas e eficazes para combater os engarrafamentos no Irã, mas as autoridades do país estão aumentando as restrições ao uso delas, para combater o alto índice de mortalidade.

Estima-se que até sete mil pessoas morrem por ano em acidentes de moto no Irã - 30% dos incidentes com motos resultaram em mortes, segundo as estatísticas oficiais.

Grande parte das vítimas são crianças. Por isso, em dois meses, o Irã proibirá crianças de andarem na garupa das motos. Motociclistas também estarão proibidos de transportar grandes cargas.