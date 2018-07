Irã reluta, mas tem de comprar trigo dos EUA O Irã se tornou nos últimos tempos um dos maiores compradores do trigo norte-americano, mas as tensões políticas bilaterais sugerem que a situação pode ser passageira. Depois de 26 anos sem comprar dos EUA, o Irã encomendou mais de 1 milhão de toneladas do cereal ao longo das últimas semanas, a um valor estimado em 350 milhões de dólares. Isso se deve a uma seca que afeta a safra de trigo no país, incluído pelo presidente George W. Bush na lista de inimigos que ele batizou de "eixo do mal". Até a Revolução Islâmica de 1979, o Irã comprava entre 150 mil e 1,3 milhão de toneladas de trigo norte-americano por ano, segundo o Departamento de Agricultura dos EUA. "Para cobrir suas necessidades, eles terão de ir a muitas origens diferentes. Tenho certeza de que o Irã vem aos EUA com um pouquinho de relutância", disse Shawn McCambridge, analista do Prudential Financial. Irã e Estados Unidos vivem às turras devido ao programa nuclear iraniano, que Washington desconfia ser voltado para o desenvolvimento de armas, o que Teerã nega. Pelas estimativas do Departamento de Agricultura dos EUA, a seca deve reduzir a produção iraniana de trigo para 12 milhões de toneladas, menor nível em seis anos, uma queda de 20 por cento em relação a 2007. Para compensar a escassez, o Irã deve importar 4 a 6 milhões de toneladas. "Se pudessem, acho que não comprariam um só grama de trigo dos EUA", disse um agente do mercado norte-americano. "Mas muito trigo que sai do mar Negro só serve como ração, e seus portos mal dão conta do movimento. Há algumas preocupações com a qualidade do trigo na Europa", acrescentou. Além de comprar 1 milhão de toneladas dos EUA, o Irã deve encomendar também 1,5 milhão do Canadá, 1,5 milhão do mar Negro e 1 milhão da Europa, segundo fontes do setor. "Eles estão negociando pegar 500 mil toneladas do recém-colhido trigo australiano para arrematar esta temporada", disse outro agente do mercado norte-americano de grãos. O governo dos EUA proíbe virtualmente qualquer comércio com o Irã, exceto na compra de tapetes, frutas secas, nozes e caviar. Há, porém, exceções adicionais para ajuda humanitária, medicamentos e alimentos. (Por Lisa Shumaker)