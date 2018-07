Irã testa foguete para levar satélite ao espaço

O Irã anunciou neste domingo que lançou com sucesso seu primeiro foguete capaz de colocar em órbita um satélite artificial. A TV iraniana exibiu imagens do lançamento e disse que ele foi bem-sucedido. Posteriormente, fontes do governo e militares confirmaram o lançamento. Segundo analistas, a mesma tecnologia usada no foguete recém-lançado poderia ser usada para construir mísseis, mas o Irã nega ter esse tipo de interesse bélico. Há anos Teerã investe em seu programa espacial, enquanto a comunidade internacional manifesta preocupação com outro aspecto de seu desenvolvimento tecnológico, o na área nuclear. Estados Unidos Vários países, especialmente os Estados Unidos, têm procurado convencer o Irã a abandonar seu programa nuclear, temendo que o país tenha como objetivo desenvolver armas atômicas. Mas o Irã alega que o programa tem apenas fins pacíficos e insiste que irá continuar, apesar de sanções internacionais. O porta-voz da Casa Branca Gordon Johndroe disse que o lançamento do foguete foi preocupante e representa um desrespeito aos compromissos que o Irã tem em relação à ONU. Em fevereiro, o país asiático enviou uma sonda ao espaço, também como parte dos preparativos para lançar um satélite de fabricação nacional. Antes, em outubro de 2005, um satélite iraniano fabricado na Rússia, o Sina-1, foi colocado no espaço por um foguete da Rússia. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.