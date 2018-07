Irã torna-se tema surpresa no debate eleitoral

"Respeite a vida, Ahmadinejad!", era a mensagem de uma faixa levada por um avião que sobrevoava a praia.

A relação próxima do Brasil com o Irã tornou-se um tema surpresa nas eleições presidenciais, enquanto candidatos tentam aproveitar os temores de que o PT é acolhedor demais a ditadores estrangeiros e possui suas próprias tendências autoritárias.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem dedicado muito de seu último ano no Planalto tentando neutralizar o confronto entre o Ocidente e o presidente iraniano, Mahmoud Ahmadinejad, sobre os planos nucleares do Irã.

Lula, para quem as ambições de Ahmadinejad não são compreendidas, não pode concorrer a um terceiro mandato. Mas sua candidata, a ex-ministra-chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff, teve que rebater acusações de que seu partido é brando à censura e intolerante a visões políticas opositoras.

"Ai se trata de direitos humanos", disse seu principal rival na sucessão, José Serra (PSDB), em discurso na semana passada. Segundo ele, no regime iraniano "mata-se mulheres por apedrejamento, prende-se jornalistas... e enforca-se opositores do regime pelo simples fato de pensarem diferente".

"No meu governo, vamos rejeitar isso", disse o tucano.

Com uma democracia próspera, economia robusta e imprensa livre, a política brasileira não é nem superficialmente comparável à do Irã. Mas, ainda assim, alguns eleitores não superaram as suspeitas de que o PT é um partido de origens esquerdistas formado por líderes sindicais, alguns dos quais ainda defendem um controle rígido do Estado sobre a imprensa e setores da economia.

"Não tenho dúvida de que Lula e seus amigos fariam o Brasil mais parecido com o Irã, se pudessem", disse o advogado Luiz Comim ao comprar um jornal no Rio.

APELO DE IRANIANA ATINGE NERVO

A questão iraniana deu a Serra, segundo colocado nas pesquisas atrás de Dilma, uma rara chance de se diferenciar já que ambos são de centro-esquerda e relativamente bem-vistos pelo mercado.

Serra tem evitado criticar Lula diretamente na maioria das questões devido à alta popularidade do presidente e o bom momento da economia brasileira.

Mas integrantes do PSDB acusam Lula de prejudicar desnecessariamente as relações com os Estados Unidos devido à questão iraniana.

Dilma tem defendido a política de Lula para o Irã, dizendo que poderia ajudar a evitar uma guerra no Oriente Médio.

A candidata também rebate a ideia de que ela ou Lula concordam com governos autoritários ou populistas de Irã, Venezuela e Cuba, dizendo que "bons contatos" são cruciais com todos os países e que a situação do Brasil é diferente.

Realmente, o PT tornou-se mais pragmático, especialmente desde a posse de Lula, em 2003. No entanto, no mês passado, Dilma teve que recuar após apresentar programa de governo que previa uma taxação maior de grandes riquezas e reformas que ajudariam a expropriação de grandes latifúndios.

As propostas foram divulgadas no site de Dilma e retiradas horas depois. Mais tarde, ela disse que o documento não era definitivo e não incorporava propostas dos partidos aliados.

Por ora, o Irã não parece ser uma questão que vá alterar o jogo para a maioria dos eleitores, mais focados na economia. Dilma abriu uma vantagem entre cinco e 10 pontos percentuais sobre Serra, segundo as últimas pesquisas, e alguns analistas têm dito que apenas um grande fato, como um escândalo de corrupção, poderá lhe tirar a vitória.

No entanto, há sinais de discordância.

Usuários no Twitter continuam a postar centenas de mensagens por semana pedindo para que Lula interceda à favor da iraniana Sakineh Mohammadi Ashtiani, sentenciada à morte por apedrejamento por um relacionamento extraconjugal.

Lula a ofereceu asilo no início deste mês, mas a oferta foi rejeitada publicamente pelo Irã.

"As pessoas podem não entender o Irã, mas eles entendem uma mulher sendo apedrejada à morte", disse a analista política Maria do Socorro Souza Braga. "Nestes termos, é possível que este tema possa ter algum efeito eleitoral."