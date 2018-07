Irani-SC decreta emergência após temporal de granizo A prefeitura de Irani, em Santa Catarina, decretou situação de emergência ontem após a cidade ser atingida por um temporal de granizo na terça-feira. De acordo com a prefeitura, os maiores danos materiais foram registrados no interior do município, onde vários chiqueiros, aviários, estábulos e algumas casas ficaram com os telhados destruídos. A Defesa Civil Municipal está apurando os reais prejuízos. Não houve feridos, segundo a prefeita da cidade, Adelaide Salvador.