O filme também levou os Ursos de Prata de Melhor Ator e Melhor Atriz, compartilhados por todos os atores do elenco.

O alemão Ulrich Koehler recebeu o Urso de Prata de melhor diretor por "Sleeping Sickness".

"The Turin Horse", do húngaro Bela Tarr, ficou com o Grande Prêmio do Júri. As informações são da Associated Press.