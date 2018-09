Iraniano Panahi é homenageado na abertura do Festival de Berlim

Panahi foi convidado para ser um dos sete membros do júri, que decide os vencedores dos prêmios ao final dos dez dias de festival, em 19 de fevereiro. Mas ele foi condenado a seis anos de prisão em dezembro, e proibido de produzir filmes e viajar ao exterior por 20 anos.

"Ainda estamos esperando que ele possa vir", disse a atriz e presidente do júri Isabella Rosselini. "Ainda não desistimos. Ele é uma presença muito grande mesmo que ele não esteja aqui."

O convite ao cineasta, cujo filme "Fora do Jogo" venceu o Urso de Prata em 2006, "foi uma tentativa de assumir uma posição muito forte a favor da liberdade de expressão e da liberdade dos artistas", disse ela a jornalistas. "É importante que cada voz seja ouvida, cada tipo de filme feito."

Panahi foi acusado de produzir o filme sem permissão e incitar protestos da oposição depois das eleições de 2009, que desencadearam meses de instabilidade política no Irã. Cinco dos filmes de Panahi, incluindo "Fora do Jogo", serão exibidos durante o evento, que começa nesta quinta.

O remake de "Bravura Indômita" marca o início do festival, onde centenas de filmes disputam a atenção da mídia mundial e das distribuidoras.

O faroeste dos irmãos Coen já está em cartaz na América do Norte, e por isso não disputa os prêmios oficiais a serem entregues no dia 19. Mas ele garante um glamour hollywoodiano no tapete vermelho berlinense.

A história de uma jovem que sai à caça do assassino do seu pai recebeu dez indicações para o Oscar, atrás apenas de "O Discurso do Rei." No elenco estão Jeff Bridges, Hailee Steinfeld, Matt Damon e Josh Brolin.

Como é praxe em Berlim, esta 61a edição reúne rostos familiares e realizadores iniciantes, e não deixa de lado as preocupações com a vida real.

Na sexta-feira, o festival recebe "Margin Call", longa de estreia de J.C. Chandor, que trata da crise financeira global de 2008, com Kevin Spacey e Demi Moore.

Outros dois dramas abordam a vida sob diferentes ditaduras: "El Premio", estreia de Paula Markovitch na direção, conta a história de uma menina de sete anos que precisa carregar um "enorme segredo" a fim de proteger sua família do regime militar argentino.

"The Devil's Double", fora da competição oficial, tem Dominic Cooper no papel do "dublê oficial" de Uday Hussein, o temido filho do ex-ditador iraquiano Saddam Hussein.

Outro fato marcante na programação deste ano em Berlim é a exibição de dois mestres do cinema alemão pela técnica do 3D. Wim Wenders traz um filme sobre a coreógrafa Pina Baush, e Werner Herzog exibe "Cave of Forgotten Dreams", sobre pinturas rupestres na França.

Como parte da competição, o francês Michel Ocelot participa com "Contos da Noite", filme em 3D que usa animação com silhuetas feitas há quase um século pela cineasta berlinense Lotte Reiniger.

Também na competição oficial está "Coriolanus," dirigido por Ralph Fiennes, em que o ator britânico interpreta o papel-título dessa adaptação shakespeariana.