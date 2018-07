Iranianos dão sapatadas em caricaturas de Bush

Dezenas de pessoas participaram de um evento realizado nesta sexta-feira na capital do Irã, durante os quais as pessoas jogaram sapatos em caricaturas do presidente dos Estados Unidos, George W. Bush. Os manifestantes, entre eles mulheres usando o tradicional véu islâmico, realizaram o ato em solidariedade ao jornalista iraquiano Muntadar Al-Zaidi, que jogou seus sapatos em Bush durante uma coletiva em Bagdá, no dia 14 deste mês. Um membro da Guarda Islâmica iraniana, que se identificou apenas com o sobrenome Ghanati, resumiu a opinião dos presidentes no evento. "O jornalista que jogou seus sapatos em George Bush se despediu bem desse traidor", disse. "Bush cometeu muitos atos de crueldade contra o povo do Iraque e de outros países." Muntadar Al-Zaidi foi preso depois de jogar seus sapatos no presidente americano e permanece detido. As autoridades iraquianas anunciaram que ele deve ser julgado no dia 31 deste mês pelo crime de "agressão contra um chefe de Estado estrangeiro". BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.