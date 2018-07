Iranianos fazem sanduíche de avestruz de 1,5 km

Cozinheiros iranianos montaram um sanduíche de carne de avestruz de 1,5 km em um festival em Teerã nesta sexta-feira, como parte de uma iniciativa para promover a alimentação saudável. Os organizadores esperam conseguir um lugar no Livro Guinness de Recordes para o maior sanduíche de avestruz já montado no mundo. Cerca de 1,5 mil cozinheiros - muitos deles mulheres vestidas com o chador, o tradicional vestido islâmico, que cobre quase todo o corpo - participaram da iniciativa. O preparo começou há dois dias. Cerca de mil quilos de carne de avestruz foram cozidos com um pouco de frango, mostarda e vários outros ingredientes. Segundo o correspondente da BBC em Teerã Jon Leyne, não havia ninguém do Guinness no local, mas funcionários da prefeitura, do Ministério da Saúde, policiais e juízes estiveram presentes para registrar a façanha. Os iranianos têm orgulho de sua cozinha, que inclui pratos como o fesenjan - um cozido de carne com um molho de suco de romã e nozes - e o kebab (espetinhos de carne), mas também tem receitas gordurosas e com muita carne. Criadores de avestruz no país afirmam que a carne do animal tem metade da gordura presente na carne de frango, muito ferro e pouco colesterol. Com o evento desta sexta-feira, os organizadores também esperam promover a criação de avestruz. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.